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1 час назад

Жулин предложил создать команду фигуристов и хоккеистов в Медиалиге: «Плющенко был бы капитаном»

Sports.ru

Александр Жулин высказался о возможном появлении команды фигуристов в Winline Медиалиге.

Жулин предложил создать команду фигуристов и хоккеистов в Медиалиге
Фото: Sports.ruSports.ru

«Все возможно, конечно. Можно сделать ее смешанной, например, хоккейную и фигурную.

Команда была бы из фигуристов, кто уже закончил карьеру, потому что это травматичный вид спорта, ни один тренер не разрешит своему ученику участвовать.

Возможно, Евгений Плющенко был бы участником и капитаном команды. Он достаточно молодой, здорово играет в футбол, насколько я помню. Он очень спортивный», – сказал тренер по фигурному катанию.

Зимние виды спорта,Александр Жулин,Евгений Плющенко,
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