Жулин предложил создать команду фигуристов и хоккеистов в Медиалиге

Александр Жулин высказался о возможном появлении команды фигуристов в Winline Медиалиге.

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«Все возможно, конечно. Можно сделать ее смешанной, например, хоккейную и фигурную.

Команда была бы из фигуристов, кто уже закончил карьеру, потому что это травматичный вид спорта, ни один тренер не разрешит своему ученику участвовать.