Призер Олимпиады скелетонист Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий болезни

"По имеющейся у меня информации, Никита в ближайшее время должен получить допуск от врачей, - сказал Алимов. - Но в команде его пока не будет, мы договорились, что в летний период он будет заниматься самостоятельно дома вместе со своим личным тренером. Он перенес тяжелое заболевание, поэтому торопиться с нагрузками не нужно. Сейчас Никита будет потихоньку втягиваться в тренировочный процесс".