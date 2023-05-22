Российских бобслеистов могут вернуть на международные соревнования

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов прокомментировал возможное возвращение российских бобслеистов и скелетонистов на международные соревнования.
«Да, ведутся разговоры о возвращении россиян. У нас есть алгоритм движения в сторону решения этой проблемы. Пока рано говорить о том, в каком статусе нас вернут. Мы должны выступать в любом случае. Продолжаем работу в этом направлении, потому что у нас сильная команда. Лидер сборной России Ростислав Гайтюкевич входит в пятёрку сильнейших пилотов мира», — цитирует Пегова Sport24.
В прошлом году делегаты Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России (ФБР) или других организаций, связанных с ФБР, от участия в соревнованиях IBSF по бобслею и скелетону до дальнейшего уведомления. Решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.