Российских бобслеистов могут вернуть на международные соревнования

«Да, ведутся разговоры о возвращении россиян. У нас есть алгоритм движения в сторону решения этой проблемы. Пока рано говорить о том, в каком статусе нас вернут. Мы должны выступать в любом случае. Продолжаем работу в этом направлении, потому что у нас сильная команда. Лидер сборной России Ростислав Гайтюкевич входит в пятёрку сильнейших пилотов мира», — цитирует Пегова Sport24.