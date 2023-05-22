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Глава Федерации бобслея России: ведутся разговоры о возвращении наших спортсменов

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов прокомментировал возможное возвращение российских бобслеистов и скелетонистов на международные соревнования.

Российских бобслеистов могут вернуть на международные соревнования
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«Да, ведутся разговоры о возвращении россиян. У нас есть алгоритм движения в сторону решения этой проблемы. Пока рано говорить о том, в каком статусе нас вернут. Мы должны выступать в любом случае. Продолжаем работу в этом направлении, потому что у нас сильная команда. Лидер сборной России Ростислав Гайтюкевич входит в пятёрку сильнейших пилотов мира», — цитирует Пегова Sport24.

В прошлом году делегаты Конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России (ФБР) или других организаций, связанных с ФБР, от участия в соревнованиях IBSF по бобслею и скелетону до дальнейшего уведомления. Решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ситуации на Украине.

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