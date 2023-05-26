Чемпионка Европы по керлингу Галина Арсенькина завершила карьеру

— Это решение далось мне, естественно, непросто. Но оно абсолютно взвешенное, обдуманное. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого. Последним толчком стало то, что международная арена на данное время для нас закрыта.



Самое важное достижение никогда не выделяю, ценю все свои международные достижения и заслуги. Это всегда будет оставаться для меня предметом гордости. Да, этих достижений не так много, как хотелось бы и к чему мы стремились, но это жизнь и моя спортивная судьба, — цитирует 31 летнюю спортсменку пресс служба Федерации керлинга России.