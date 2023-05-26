Чемпионка Европы по керлингу Галина Арсенькина завершила карьеру
Российская керлингистка Галина Арсенькина объявила о завершении спортивной карьеры, одной из причин такого решения стал недопуск до участия в международных стартах.
Всемирная федерация керлинга (WCF) в декабре прошлого года продлила запрет на участие в турнирах российским и белорусским спортсменам до конца сезона 2022/23.
— Это решение далось мне, естественно, непросто. Но оно абсолютно взвешенное, обдуманное. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого. Последним толчком стало то, что международная арена на данное время для нас закрыта.
Самое важное достижение никогда не выделяю, ценю все свои международные достижения и заслуги. Это всегда будет оставаться для меня предметом гордости. Да, этих достижений не так много, как хотелось бы и к чему мы стремились, но это жизнь и моя спортивная судьба, — цитирует 31 летнюю спортсменку пресс служба Федерации керлинга России.
Отвечая на вопрос, чем она планирует заниматься дальше, Арсенькина заявила:
— Точно пока не могу сказать, какие то наметки есть. Но рассматриваю различные варианты, взвешиваю плюсы и минусы, чтобы выбрать, на чем остановиться.
Хочу сказать, чтобы наше будущее поколение любило этот вид спорта так, как его любим мы. Чтобы спортсмены с достоинством продолжали развивать российский керлинг и показывали высокие результаты на благо нашей страны. Через 5–10 лет хочется видеть керлинг в дружественной атмосфере, мировом единстве и равенстве, — отметила она.
Арсенькина завоевала золото чемпионата Европы 2016, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира.