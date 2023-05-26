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Журова заявила, что не планирует возвращаться в руководство Союза конькобежцев России

Олимпийская чемпионка Светлана Журова не планирует возвращаться в руководство Союза конькобежцев России и Федерацию спорта слепых. Об этом Журова в пятницу заявила ТАСС.

Журова не планирует возвращаться в руководство Союза конькобежцев России
© РИА Новости

"Я была в руководстве Союза конькобежцев России и Федерации спорта слепых, - сказала Журова. - Я не планирую туда возвращаться, чтобы не навредить спортсменам. Все-таки сейчас есть санкции. Из-за этого могут быть проблемы".

Журова в марте 2021 года приостановила работу на посту вице-президента Союза конькобежцев России в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне и последующим наложением санкций на российский спорт.

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