ВАДА: Россия стала лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало отчёт о антидопинговых нарушениях за 2020 год.

Россия оказалась лидером в антирейтинге агентства по количеству допинговых нарушений. По мнению организации, российские спортсмены 135 раз попадались на обходе правил. Большее количество нарушений у россиян замечено в атлетике, где оказалось 40 подобных ситуаций, и в пауэрлифтинге — 17.

Следующими по количеству нарушений оказались Индия и США, где зафиксировали 59 и 57 таких случаев.