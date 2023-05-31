Василий Гудин утвержден на должность главного тренера сборных команд России по керлингу

Гудин утвержден на должность главного тренера сборных команд России по керлингу
Главным тренером сборных команд России по керлингу назначен Василий Гудин, сообщает пресс служба Федерации керлинга России (ФКР).
Он утвержден на эту должность приказом министерства спорта РФ. В апреле исполком ФКР рекомендовал специалиста на пост главного тренера сборных команд страны.
— Федерация керлинга России поздравляет Василия Николаевича и желает успехов в работе, достижения всех поставленных задач и новых спортивных побед! — говорится в сообщении.
Гудин работал с национальными командами на зимних Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане.