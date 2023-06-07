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Конгресс международной федерации в июне вернется к вопросу отстранения саночников России

Международная федерация санного спорта (FIL) на конгрессе, который пройдет в Бухаресте с 17 по 18 июня, намерена вернуться к вопросу отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе FIL.

Конгресс международной федерации вернется к вопросу отстранения саночников России
© РИА Новости

"В повестке заседания конгресса есть пункт "обсуждение резолюции исполкома FIL от 23 сентября 2022 года", - сказала представительница пресс-службы.

Исполком Международной федерации санного спорта 23 сентября 2022 года принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных турниров до завершения боевых действий. Согласно тексту резолюции, присутствие российских спортсменов, ассистентов, тренеров и других официальных лиц Федерации санного спорта России во время проведения спортивных соревнований, санкционированных FIL, связано с высоким риском того, что безопасность турниров и их участников (включая представителей России) окажутся под серьезной угрозой.

Как сообщал ранее ТАСС, представители Федерации санного спорта России получили официальное приглашение приехать на конгресс и намерены принять в нем участие.

Российские саночники из-за санкций, наложенных FIL, вынуждены были пропустить международный сезон-2022/23.

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