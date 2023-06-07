$81.25-0.0886.95-0.08

Международная федерация гребного спорта допустила россиян к международным стартам

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Международная федерация гребного спорта допустила россиян к международным стартам
© Чемпионат.com

Сообщается, что допуск будет осуществляться после тщательного изучения личного дела каждого спортсмена. «Организация изучит биографии спортсменов, чтобы убедиться, что они никак не связаны с конфликтом на Украине и публично его не поддерживают».

Организация действует в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, опубликованными в марте. World Rowing учредила рабочую группу, которой поручено информировать исполнительный комитет об условиях, которые необходимо выполнить спортсменам и официальным лицам, имеющим российские и белорусские паспорта, для участия в соревнованиях по гребле.

Также организация опубликовала список соревнований, на которых смогут выступить российские спортсмены: чемпионат мира по академической гребле до 23 лет (Пловдив, Болгария), чемпионат мира по академической гребле до 19 лет (Париж, Франция), чемпионат мира по академической гребле (Белград, Сербия) и чемпионат мира по академической гребле на побережье и финал пляжного спринта (Барлетта, Италия).

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители