Тренер "Оренбурга" Личка заявил, что ему важен только футбол и неинтересна политика

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" Марцел Личка заявил, что продолжил работать в России после начала СВО на территории Украины, потому что ему важен только спорт и неинтересна политика. "Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил", - сказал Личка в интервью "Известиям". Личка дважды выводил "Оренбург" в Российскую премьер-лигу, но по итогам сезона-2020/21 клубу не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте. В сезоне-2022/23 "Оренбург" занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. По сообщениям СМИ, Личка является одним из претендентов на пост главного тренера "Динамо", отправившего в отставку сербского тренера Славишу Йокановича. Ранее стало известно, что футболист турецкого клуба "Алтынорду" Эмирджан Гюрлюк продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы 19-летнего форварда стал "Оренбург".