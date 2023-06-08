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На этой неделе пройдет заседание ISU, где могут обсудить вопрос возвращения россиян к международным стартам — Лакерник

Почетный вице президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что на совете организации на этой неделе может обсуждаться вопрос возвращения россиян к международным соревнованиям.

На заседании ISU могут обсудить вопрос возвращения россиян к международным стартам
© РИА Новости

— На этой неделе пройдет заседание ISU, наверное, совет будет обсуждать этот вопрос. До слов совета гадать не хочу, — заявил Лакерник «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев (ISU) в прошлом году отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований из за ситуации на Украине.

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