На заседании ISU могут обсудить вопрос возвращения россиян к международным стартам

Почетный вице президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что на совете организации на этой неделе может обсуждаться вопрос возвращения россиян к международным соревнованиям.

— На этой неделе пройдет заседание ISU, наверное, совет будет обсуждать этот вопрос. До слов совета гадать не хочу, — заявил Лакерник «Матч ТВ».

Международный союз конькобежцев (ISU) в прошлом году отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований из за ситуации на Украине.