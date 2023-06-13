$82.64+0.5589.01+0.97

В Литве обрадовались отстранению российских фигуристов

Президент Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис обрадовался решению Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Его слова приводит Athletistic со ссылкой на 15min.

В Литве обрадовались отстранению российских фигуристов
© Lenta.ru

Ясутис заявил, что ISU единогласно проголосовал против возвращения россиян. Он подчеркнул, что решение было не простым для организации, так как это наносит ущерб бюджету организации и спортивному уровню отдельных дисциплин.

«Одна из сильнейших стран в этом виде спорта отстранена. Но желания допустить их нет. Мы очень приветствуем это решение», — добавил представитель Литвы.

11 июня ISU объявил, что оставит в силе запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Срок действия этого постановления не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на турнирах.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители