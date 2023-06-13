В Литве обрадовались отстранению российских фигуристов

Президент Федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис обрадовался решению Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Его слова приводит Athletistic со ссылкой на 15min.

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Ясутис заявил, что ISU единогласно проголосовал против возвращения россиян. Он подчеркнул, что решение было не простым для организации, так как это наносит ущерб бюджету организации и спортивному уровню отдельных дисциплин.

«Одна из сильнейших стран в этом виде спорта отстранена. Но желания допустить их нет. Мы очень приветствуем это решение», — добавил представитель Литвы.

11 июня ISU объявил, что оставит в силе запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Срок действия этого постановления не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на турнирах.