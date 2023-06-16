Представители РФ приедут на конгресс FIL, который обсудит недопуск российских саночников

Представители Федерации санного спорта России (ФССР) примут участие в работе ежегодного конгресса Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будет обсуждаться вопрос отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщил в пятницу исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

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"В работе конгресса FIL, который пройдет с 17 по 18 июня в Бухаресте, примут участие два представителя нашей федерации - генеральный секретарь Анна Андреева и вице-президент Геннадий Родионов", - сказал Тюрин.

Пресс-служба Международной федерации санного спорта 7 июня сообщила ТАСС о том, что на конгрессе FIL будет обсуждаться вопрос отстранения российских саночников от международных соревнований. В начале мая Федерация санного спорта России получила официальное приглашение от FIL на очередной конгресс в Бухарест. Вопрос участия россиян в работе конгресса зависел от получения въездных виз в Румынию.