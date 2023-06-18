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FIL продлила отстранение российских саночников от международных турниров

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил решение об отстранении российских атлетов от участия в турнирах под эгидой организации. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу FIL.

FIL продлила отстранение российских саночников от международных турниров
© РИА Новости

Отмечается, что FIL ввел санкции против российских спортсменов в марте 2022 года, после начала спецоперации на Украине.

В пресс-службе пояснили, что присутствие российских спортсменов на крупных соревнованиях по этому виду спорта якобы несет высокие риски для «безопасности и честности» турниров.

По данным газеты, за отстранение россиян проголосовали 22 функционера, против выступил один член конгресса. Пятеро воздержались.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев обсудил на заседании в Венгрии риски допуска российских фигуристов и конькобежцев на международные турниры.

В итоговом заявлении представители ISU подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации, но пока оставляют принятое ранее решение об отстранении российских спортсменов от соревнований в силе.

Решение ISU прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она отметила, что постановление будет способствовать уничтожению российской школы фигурного катания.

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