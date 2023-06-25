Шлейхер и Белевцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России

ТАСС, 25 июня. Никита Шлейхер и Александр Белевцев заняли первое место на чемпионате России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Екатеринбурге.

Шлейхер и Белевцев показали результат 441,69 балла. Второе место заняли Александр Бондарь и Руслан Терновой (427,74 балла). Третьими стали Аркадий Айдаров и Сандро Рогава (372, 66).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина победу одержали Елизавета Кузина и Кристина Ильиных (291,30). Второе место заняли Мария Полякова и Виталия Королева (286,20), третье - Евгения Селезнева и Александра Бибикина (266,28). Чемпионом России в прыжках с трамплина (1 метр) стал Илья Молчанов (384,30). Вторым стал Григорий Иванов (365,95), тройку лучших замкнул Егор Лапин (358,05).

Шлейхеру и Белевцеву по 25 лет. Шлейхер является двукратным чемпионом Европы по прыжкам в воду и трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы по водным видам спорта. Белевцев является победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду 2019 года.