Турция хочет сотрудничать с Россией в области развития зимних видов спорта

Активизация сотрудничества с Россией в развитии зимних видов спорта является для Турции важным элементом подготовки к зимним Олимпийским играм. Об этом во время встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным сказал министр по делам молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак на полях Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая проходит в Баку.

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Главы ведомств также договорились о созыве заседания рабочей группы по спорту в рамках российско-турецкой межправительственной комиссии.

"С укреплением нашего сотрудничества растет количество мероприятий на территории России и Турции, в которых принимают участие наши спортсмены. Мы придерживаемся единой позиции, что роль спорта в современном мире состоит в объединении", - приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

Матыцин пригласил турецкого коллегу и его делегацию посетить "Игры Будущего", Игры БРИКС и Игры дружбы. Команда, представляющая турецкий вуз, в августе примет участие в соревнованиях по пяти видам спорта на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.