Турция хочет сотрудничать с Россией в области развития зимних видов спорта

Активизация сотрудничества с Россией в развитии зимних видов спорта является для Турции важным элементом подготовки к зимним Олимпийским играм. Об этом во время встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным сказал министр по делам молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак на полях Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, которая проходит в Баку.
Главы ведомств также договорились о созыве заседания рабочей группы по спорту в рамках российско-турецкой межправительственной комиссии.
"С укреплением нашего сотрудничества растет количество мероприятий на территории России и Турции, в которых принимают участие наши спортсмены. Мы придерживаемся единой позиции, что роль спорта в современном мире состоит в объединении", - приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.
Матыцин пригласил турецкого коллегу и его делегацию посетить "Игры Будущего", Игры БРИКС и Игры дружбы. Команда, представляющая турецкий вуз, в августе примет участие в соревнованиях по пяти видам спорта на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.
II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта, торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно. К настоящему времени участие в Играх подтвердили сборные 18 стран, в том числе 9 государств Содружества. I Игры стран СНГ прошли в 2021 году в Казани. "Игры будущего" впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Игры БРИКС пройдут в июне 2024 года в Казани, в программу соревнований по предварительным данным войдут 22 вида спорта.