Российская конькобежка приняла решение выступать за Казахстан

Шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира по конькобежному спорту в составе сборной России Елизавета Голубева (в девичестве Казелина) подала заявление о переходе в команду Казахстана. Об этом ТАСС сообщил в среду президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана, - сказал Гуляев. - Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу".

"О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам", - ответил собеседник агентства на вопрос, не стало ли отстранение россиян от международных стартов причиной ухода конькобежки в другую страну.