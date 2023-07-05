Конькобежка Силаева: "Возвращение гражданства не такая большая проблема"

Конькобежка Силаева: «Понимаю, что надо отказаться от российского гражданства»
Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева заявила «Матч ТВ», что осознает необходимость отказаться от российского гражданства после перехода в сборную Казахстана.
Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил «Матч ТВ», что получил запрос на смену спортивного гражданства от Силаевой.
— Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.
— Не верили в то, что вернут на международные старты?
— Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.
— Вам придется отказаться от российского гражданства.
— Я знала, что придется отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.
— То, что Клевченя будет работать в команде Казахстана, это было фактором в пользу такого решения для вас?
— Это тоже был один из важных факторов для меня, так как считаю, что только с этим тренером могу добиться высоких результатов.
— Близкие как восприняли ваше решение?
— Родители понимают, что политическая ситуация очень сложная и с 2014 года на зимних Играх наш флаг не появляется. Сейчас идет СВО, потом еще будет что нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием, — сказала Силаева «Матч ТВ».
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