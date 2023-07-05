Конькобежка Силаева: "Возвращение гражданства не такая большая проблема"

Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева заявила «Матч ТВ», что осознает необходимость отказаться от российского гражданства после перехода в сборную Казахстана.

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Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил «Матч ТВ», что получил запрос на смену спортивного гражданства от Силаевой.

— Я уже тренируюсь в Казахстане. Решение приняла, можно сказать, в начале весны.

— Не верили в то, что вернут на международные старты?

— Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.

— Вам придется отказаться от российского гражданства.

— Я знала, что придется отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.

— То, что Клевченя будет работать в команде Казахстана, это было фактором в пользу такого решения для вас?

— Это тоже был один из важных факторов для меня, так как считаю, что только с этим тренером могу добиться высоких результатов.

— Близкие как восприняли ваше решение?