Гуляев назвал спортсменов, перешедших в Казахстан, "конькобеженцами"

Гуляев — о переходе конькобежцев в Казахстан: «Препятствовать не будем, но отношусь к их решению негативно, называем их «конькобеженцы»
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что организация будет действовать согласно положению о переходах в ситуации со сменой российского гражданства Елизаветой Голубевой и Кристиной Силаевой, но лично он относится к этому негативно.
Голубева и Силаева тренируются в составе сборной Казахстана и намерены выступать за эту сборную, о чем уведомили Союз конькобежцев России.
— Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано. В целом, мое личное мнение — я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».
Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала. Вызывает недоумение, почему все это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной, — сказал Гуляев «Матч ТВ».
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Гуляев — о переходе конькобежцев в Казахстан: «Препятствовать не будем, но отношусь к их решению негативно, называем их «конькобеженцы»
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