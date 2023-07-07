Слуцкая предположила, когда Россия вернется на международную арену

Двукратный призер ОИ в фигурном катании Ирина Слуцкая в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» сделала прогноз, когда Россию вернут в международный спорт.

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Международный союз конькобежцев (ISU) в начале июня оставил в силе отстранение российских спортсменов от выступления на стартах под эгидой организации. Это решение было принято еще в 2022 году на фоне ситуации на Украине.

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— Как вам ЧМ без россиян?

— Я его и не смотрю.

— Кто больше теряет — мы или те, кто нас отстраняет?

— Нельзя сказать, кто больше теряет. Мы теряем из за неучастия в международных турнирах, но навык не теряем, а они теряют зрелищно и финансово. Международный олимпийский комитет пытается всеми силами привлечь наших спортсменов, их не хватает. Периодически прилетают предложения участия, зачастую абсурдные. Наиболее болезненно себя чувствуют сами спортсмены.

Фигурное катание быстро заканчивается для спортсмена. Год два, и спортсмен сходит с дистанции. Очень важно попасть в олимпийский цикл, в год Олимпиады. Есть безумно талантливые ребята, что проходят мимо своей карьеры.

— Может фигурное катание отпасть от Международного союза конькобежцев (ISU)?

— Думаю, что такого не произойдет. Хочется, чтобы наши вернулись на международную арену. Я оптимист, хочется верить, что еще немного, и мы вернемся. Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем. Видимо, там идет давление, и они побаиваются. Через одну зимнюю Олимпиаду, думаю, мы вернемся.

— МОК имеет какой то смысл [как организация]?

— Ничего нет постоянного, как структура он будет существовать. Придут более достойные люди, смелые, которые будут принимать решения. И ОИ вернутся к тем временам, когда останавливались войны, и это был праздник спорта, — сказала Слуцкая в эфире «Матч ТВ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов и с соблюдением ряда дополнительных условий.