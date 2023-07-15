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Российский сноубордист Уайлд высказался о возможном выступлении на Олимпиаде под флагом США

Российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что ему было бы проще попасть на Игры-2026 в Италии с американским паспортом. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский сноубордист высказался о выступлении на Олимпиаде под флагом США
© РИА Новости

«Было бы легче с американским паспортом попасть на Олимпиаду, да», - подчеркнул спортсмен.

Уайлд выразил надежду, что ему не придется ехать на Игры с паспортом США. Он пояснил, что пока не желает и не планирует так делать, даже не рассматривает такую возможность.

Сноубордист резюмировал, что надеется все же выступить на Играх.

Напомним, что Уайлд родился в штате Вашингтон (США). Он выступал 11 сезонов за национальную сборную.

После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной спортсмен получил гражданство России. В его активе две золотые медали Игр-2014, бронза Игр-2022.

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