Российский сноубордист высказался о выступлении на Олимпиаде под флагом США

Российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что ему было бы проще попасть на Игры-2026 в Италии с американским паспортом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Было бы легче с американским паспортом попасть на Олимпиаду, да», - подчеркнул спортсмен.

Уайлд выразил надежду, что ему не придется ехать на Игры с паспортом США. Он пояснил, что пока не желает и не планирует так делать, даже не рассматривает такую возможность.

Сноубордист резюмировал, что надеется все же выступить на Играх.

Напомним, что Уайлд родился в штате Вашингтон (США). Он выступал 11 сезонов за национальную сборную.