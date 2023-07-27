Глава МИД Украины призвал восстановить дисквалифицированную саблистку Ольгу Харлан

Российский журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым решение Международной федерации фехтования (FIE) о присуждении украинской саблистке Ольге Харлан поражения. Об этом стало известно в четверг, 27 июля.

— Все справедливо! Таковы правила фехтования, — заявил Губерниев.

По имеющейся информации, Ольга Харлан отказалась жать руку своей сопернице, российской спортсменке Анне Смирновой на Чемпионате мира по фехтованию. Смирнова прождала на дорожке около часа, фехтовальщице вынесли стул.

Как уточняется, это грубое нарушение регламента соревнований, поэтому FIE дисквалифицировал спортсменку. Харлан осталась без медали и рейтинговых очков, написал Губерниев у себя в Тelegram-канале.