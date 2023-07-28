Скелетонист Третьяков выбыл из международного пула допинг-тестирования

Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков не включен в новый пул допинг-тестирования Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

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По сравнению с предыдущим пулом, из международного списка выбыли Третьяков, пропустивший год из-за болезни серебряный призер Олимпиады 2018 года скелетонист Никита Трегубов, а также бобслеисты Алексей Пушкарев и Анастасия Макарова. Вместо них в новый пул вошли Канакина, Семенов, Гайтюкевич и Беломестных.

Третьякову 38 лет.Помимо золота сочинской Олимпиады, на его счету также бронза Игр-2010 в Ванкувере, одна золотая, пять серебряных и три бронзовые медали чемпионатов мира.