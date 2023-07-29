Глава World Aquatics заявил, что изоляция России мешает установлению мира в Европе

Президент Международной федерации плавания (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам выразил мнение, что изоляция российских и белорусских спортсменов от международных соревнований не способствует установлению мира в Европе.

«С самого начала мы приняли решение пускать россиян и белорусов только по приглашениям. Мы должны быть уверены в целостности соревнований и безопасности атлетов России, Беларуси и других стран, когда они приезжают. Пока мы не видим никаких улучшений по этим двум направлениям.

Другой важный фактор – если мы продолжим держать спортсмены из России и Беларуси в изоляции, это будет нехорошо для нас, World Aquatics. И для них тоже. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится в сторону мира.