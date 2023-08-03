Федерация керлинга России проведет тестирование отечественных камней

«Сейчас федерация плотно и активно работает с российскими специалистами по производству российского инвентаря для наших керлингистов. Мы от федерации сформулировали запрос по уровню качества и количеству оборудования, которое будет требоваться для развития вида спорта. Откликнулись умелые производители, у кого были технологические заделы в производстве спортивного оборудования. С этого сезона начнется тестирование российских камней для керлинга из разных регионов страны и, соответственно, из разного материала, гранита.



По результатам тестирования будут определены лучшие характеристики гранита. Сейчас ведутся работы по усовершенствованию ледовой машины по подготовке льда для керлинга на территории «Сириус». В январе этого года специалистами был представлен первый экспонат, сейчас дорабатывается до идеала. Данная машина практически на сто процентов состоит из российских деталей и стоит в два раза дешевле канадского аналога.



Также в разработке сейчас у наших специалистов системы судейства и хронометража, чтобы результат сразу уходил напрямую в базу данных в общем доступе. Наша задача сейчас – это максимально автоматизировать судейство, чтобы результаты уходили сразу судьям на одну платформу. Кстати, такого в мире еще нигде нет. Сейчас они находятся на стадии апробации первых образцов», – приводит слова Свищёва ТАСС.