Скончался бывший тренер сборной России по санному спорту Михаил Потапов

— Коллектив федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Потапова Михаила Борисовича. Он был замечательным человеком, талантливым тренером, искренне болел за развитие российского натурбана, — говорится в сообщении.

Потапов после завершения карьеры в санном спорте занял пост главного тренера сборной РСФСР, после распада СССР возглавил национальную сборную. Впоследствии он более 20 лет являлся главными тренером сборной России по натурбану. Его стаж работы со спортивными сборными командами превысил 50 лет.