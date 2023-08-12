Умер конькобежец Сергей Буянов

Спортсмен был мужем тренера Елены Буяновой.

Бывший конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

«Да. К сожалению, это так», – приводит слова Гуляева «РИА Новости Спорт».

Буянов родился в 1956 году. В последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Буянов был женат на призёре чемпионата мира и Европы в женском одиночном фигурном катании, пятикратной чемпионке СССР, заслуженном тренере России Елене Водорезовой (Буяновой). Они состояли в браке с 1984 года. В 1987 году у пары родился сын Иван.