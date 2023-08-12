Умер конькобежец Сергей Буянов

Бывший конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни
Спортсмен был мужем тренера Елены Буяновой.
Бывший конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
«Да. К сожалению, это так», – приводит слова Гуляева «РИА Новости Спорт».
Буянов родился в 1956 году. В последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.
Буянов был женат на призёре чемпионата мира и Европы в женском одиночном фигурном катании, пятикратной чемпионке СССР, заслуженном тренере России Елене Водорезовой (Буяновой). Они состояли в браке с 1984 года. В 1987 году у пары родился сын Иван.
Елена Буянова – первая советская фигуристка, завоевавшая медаль на международных соревнованиях. Под её руководством занимались Аделина Сотникова, Алёна Косторная и Максим Ковтун.