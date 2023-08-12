Спортсменку из Екатеринбурга избил бывший тренер во время сборов

Юлия Епифанова, 20-летняя конькобежка из Екатеринбурга, заявила, что её избил бывший тренер Александр Кардаков. Об этом сообщает портал Е1.

По словам девушки, инцидент произошёл в субботу, около полудня, на челябинском стадионе «Уральская молния».

Епифанова рассказала, что ждала выхода на лёд, когда сзади на неё напал экс-тренер Кардаков.

«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку», - в слезах заявила Епифанова.

В итоге бывшему наставнику удалось забрать у девушки коньки. Потерпевшая вызвала полицию и скорую.

В интернете появились фото окровавленной руки и одежды Юлии.

На помощь спортсменке выехали её родные. Они предполагают, что бывшему тренеру не понравилось, что Юлия ушла к другому наставнику.

По версии родных, Александр Кардаков требовал вернуть профессиональные коньки стоимостью 150 тысяч рублей.

Сестра спортсменки рассказала, что Юлия поменяла тренера из-за плохих результатов и «ежедневного буллинга из-за веса».

По её словам, тренер не имеет права требовать коньки, поскольку возвращаются только, если спортсмен бросает спорт, чего Юлия не делала. Кроме того, лезвия семья Юлии покупала за свой счет.

Тренер Александр Кардаков пока не комментировал инцидент и обвинения Епифановой в его адрес.