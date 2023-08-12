СКР проведет разбирательство в отношении тренера, избившего спортсменку в Челябинске
Союз конькобежцев России проведет разбирательство по поводу инцидента с избиением 20 летней конькобежки Юлии Епифановой в Челябинске, заявил «Матч ТВ» глава СКР Николай Гуляев.
В субботу стало известно, что конькобежка из Екатеринбурга Юлия Епифанова была избита своим бывшим тренером в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске, куда спортсменка приехала на сборы.
— Мы в курсе инцидента в Челябинске. Считаем неприемлемым также агрессивное поведение, будем разбираться в инциденте, чтобы виновные были наказаны и у всех было понимание — такое недопустимо вообще, — сказал Гуляев корреспонденту «Матч ТВ».