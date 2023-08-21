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Федерация бобслея России примет участие в конгрессе международной федерации

Федерация бобслея России получила официальное приглашение принять участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдёт 24 сентября в Санта-Сусанне (Испания). Об этом сообщил генеральный секретарь национальной федерации Сергей Пархоменко, который стал одним из представителей федерации России на конгрессе.

Федерация бобслея России примет участие в конгрессе международной федерации
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«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Российские скелетонисты и бобслеисты последнее время были лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных IBSF.

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