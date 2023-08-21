Федерация бобслея России примет участие в конгрессе международной федерации

Федерация бобслея России получила официальное приглашение принять участие в работе конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), который пройдёт 24 сентября в Санта-Сусанне (Испания). Об этом сообщил генеральный секретарь национальной федерации Сергей Пархоменко, который стал одним из представителей федерации России на конгрессе.