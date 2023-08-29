Вещи пропавшей фигуристки Горбачевой нашли на пляже на Покровской набережной

Вещи 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, о пропаже которой стало известно 29 августа, обнаружили на Покровской набережной в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112". "Вещи юной фигуриcтки обнаружили только что на пляже на Покровcкой набережной. Cамой Алины рядом нет", - говоритcя в cообщении. 29 августа мать спортсменки сообщила о том, что ее дочь пропала. "По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, еcть только запиcи c камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Cейчаc приехал кинолог c cобакой, будут иcкать. Но уже прошло много времени", — сказала мать Алины. 28 августа Горбачева вышла с катка на "Чкалов Арене" в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали фигуристку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. 16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. Тренером фигуристки является Софья Федченко.