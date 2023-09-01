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Чернышенко о допинге в Сочи-2014: «Нас обвинили во всех грехах, но это была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях»

Чернышенко объяснил допинговый скандал в Сочи-2014 влиянием англосаксов на МОК.

Чернышенко объяснил допинговый скандал в Сочи-2014
© Sports.ru

«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях.

Все из-за того, что международные организации, управляющие спортом, – Международный олимпийский комитет, федерации – решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.