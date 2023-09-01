Спортсмена в Эстонии дисквалифицировали за выступления в России

«На внеочередном заседания правления ECL было решено приостановить право члена сборной страны Михаила Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не может участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых Союзом керлинга Эстонии до конца сезона 2023/24. Любое участие в соревнованиях в России и Белоруссии запрещено до тех пор, пока продолжается война в Украине», – сообщает источник.