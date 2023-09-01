Спортсмена в Эстонии дисквалифицировали за выступления в России
Портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR сообщает, что Эстонский союз керлинга (ECL) дисквалифицировал члена эстонской сборной Михаила Власова, который накануне выступал в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что спортсмен был дисквалифицирован до конца сезона.
«На внеочередном заседания правления ECL было решено приостановить право члена сборной страны Михаила Власова представлять Эстонию на международной арене. Также он не может участвовать в местных соревнованиях и в тренировочных программах, финансируемых Союзом керлинга Эстонии до конца сезона 2023/24. Любое участие в соревнованиях в России и Белоруссии запрещено до тех пор, пока продолжается война в Украине», – сообщает источник.
Согласно имеющейся информации, в августе Власов выступал на турнире в Светлогорске Калининградской области. Там он провёл игру, выступая в команде с белорусскими спортсменами.