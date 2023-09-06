Стало известно, сколько получат победители зимней Спартакиады

Стало известно, какие призовые получат победители зимней Спартакиады.
Спортсмен, завоевавший золотую медаль на Всероссийской Спартакиаде сильнейших, получит 358 400 рублей, его тренер – 171 500 рублей, сообщили в ходе заседания коллегии Минспорта РФ.
Обладатель серебряной медали Спартакиады получит вознаграждение в размере 179 200 рублей, его тренер – 84 500 рублей. Бронзовый призер получит 107 500 рублей, его тренер – 51 200 рублей.
Всероссийская Спартакиада сильнейших по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.
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