Стало известно, сколько получат победители зимней Спартакиады

Стало известно, какие призовые получат победители зимней Спартакиады.

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Спортсмен, завоевавший золотую медаль на Всероссийской Спартакиаде сильнейших, получит 358 400 рублей, его тренер – 171 500 рублей, сообщили в ходе заседания коллегии Минспорта РФ.

Обладатель серебряной медали Спартакиады получит вознаграждение в размере 179 200 рублей, его тренер – 84 500 рублей. Бронзовый призер получит 107 500 рублей, его тренер – 51 200 рублей.