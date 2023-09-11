Глава Приморья предложил Путину провести зимние игры во Владивостоке

«Считаем, что реализация мастер-плана (Владивостокской агломерации) даст такой же второй импульс (как Саммит АТЭС 2012 года), что позволит сделать Владивосток центром азиатского макрорегиона.



Мы приветствуем любые событийные мероприятия, поэтому предлагаем в партнерстве с Китаем здесь в 2030 году провести международные зимние игры», – сказал Кожемяко.