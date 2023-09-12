СКР отстранил конькобежку Епифанову после инцидента с тренером

Данное решение было принято по итогам голосования на заседании исполкома организации. Конфликт между Епифановой и ее бывшим тренером Александром Кардаковым произошел на ледовой арене в Челябинске в августе. Епифанова заявила, что тренер отнял коньки силой, нанеся ей побои. Кардаков написал на Епифанову, которая обвинила его в нанесении побоев, заявление в правоохранительные органы, обвинив в избиении и клевете. Как сообщил на заседании член исполкома СКР Андрей Вахутин, открыто соответствующее уголовное дело.