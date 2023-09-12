СКР отстранил конькобежку Епифанову после инцидента с тренером на катке в Челябинске
Союз конькобежцев России (СКР) отстранил конькобежку Юлию Епифанову после столкновения с тренером на катке в Челябинске, сообщает корреспондент «Матч ТВ».
Данное решение было принято по итогам голосования на заседании исполкома организации. Конфликт между Епифановой и ее бывшим тренером Александром Кардаковым произошел на ледовой арене в Челябинске в августе. Епифанова заявила, что тренер отнял коньки силой, нанеся ей побои. Кардаков написал на Епифанову, которая обвинила его в нанесении побоев, заявление в правоохранительные органы, обвинив в избиении и клевете. Как сообщил на заседании член исполкома СКР Андрей Вахутин, открыто соответствующее уголовное дело.
— Отстранение включает в себя также запрет на посещение спортивных объектов. Затем, после того как будет вынесено решение по открытому уголовному делу, мы вновь вынесем вопрос по ее отстранению на обсуждение, — сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.