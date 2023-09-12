Конькобежкам Силаевой и Голубевой разрешили выступать за Казахстан

Исполком Союза конькобежцев России согласовал переход двух ведущих спортсменок Елизаветы Голубевой и Кристины Силаевой в сборную Казахстана. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, спортсменки уже тренируются в составе сборной Казахстана. При этом начать выступать за сборную они смогут только в 2025 году, поскольку после смены спортивного гражданства действует двухлетний карантин на переход из одной сборной в другую.