Конькобежка Евгения Лаленкова объявила о завершении карьеры

Евгения Лаленкова, многократный призер чемпионатов мира и Европы по конькобежному спорту завершила карьеру в возрасте 33 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Лаленкова отметила, что решение не является спонтанным, она «вынашивала [его] весь сезон».

Спортсменка пояснила, что уход из большого спорта открывает перед ней различные перспективы, дает возможность увидеть что-то кроме гостиниц и катков.

Вместе с тем, заметила конькобежка, каждый раз, когда она видит кадры с международных соревнований, свои выступления, то на глаза у нее наворачиваются слезы.