Чемпион России по конькобежному спорту переходит в сборную Польши

Чемпион России по конькобежному спорту Семирунний рассказал, что переходит в сборную Польши
Чемпион России по конькобежному спорту, бронзовый призер юниорского чемпионата мира Владимир Семирунний рассказал «Матч ТВ», что уведомил Союз конькобежцев России о желании выступать за сборную Польши. Семирунний уже находится в Польше. 20 летний спортсмен приступил к велоподготовке перед сезоном и тренировкам в зале.
— Я только начал добиваться успехов во взрослом спорте. Сейчас самое время сделать важнейший шаг в своем развитии как спортсмена, и необходима международная практика. Я уведомил Союз конькобежцев России о желании сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Польши. Хочу поблагодарить за поддержку свой регион (Свердловскую область), который активно участвовал в моей подготовке на протяжении всей моей карьеры. Очень благодарен своим первым тренерам Михаилу Игоревичу Аброщикову и Петру Ивановичу Лефтаеву, хочу сказать спасибо Виктору Александровичу Сивкову и Сергею Викторовичу Васильеву за то, что привили любовь к спорту и дисциплине, — сказал Семирунний «Матч ТВ».
Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.