Бажанова высказалась о переходе конькобежца Семируннего в сборную Польши

— Наверное, у него есть какая то мотивация в этом решении. Если говорить о выборе страны, то спортсмены всегда ищут там, где лучше. Но сейчас не те времена, чтобы передвигаться в сторону недружественно настроенных к нам стран. Например, Казахстан — более предпочтительный для таких вещей, это на мой взгляд. Хотя: где родился, там и пригодился!



На самом деле это смешно: даже в лучшие времена никто и никогда не стремился выступать за Польшу. Очень интересно, что его сподвигло. Думаю, вряд ли его примут обратно, если он захочет вернуться. Но, кажется, он осознанно сделал такой выбор. Наверняка он понимает, что шаг в сторону в Польши — не самый хороший, — сказала Бажанова «Матч ТВ».