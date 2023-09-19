Бажанова высказалась о переходе конькобежца Семируннего в сборную Польши

«Сейчас не те времена, чтобы делать шаг в сторону недружественных стран» — Бажанова о переходе Семируннего в сборную Польши
Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Бажанова заявила «Матч ТВ», что переход российского конькобежца Владимира Семируннего в сборную Польши — это не самый хороший шаг в нынешнее время.
Семирунний в понедельник рассказал «Матч ТВ», что уведомил Союз конькобежцев России о желании выступать за сборную Польши. Конькобежец уже находится в Польше. 20 летний спортсмен приступил к велоподготовке перед сезоном и тренировкам в зале.
— Наверное, у него есть какая то мотивация в этом решении. Если говорить о выборе страны, то спортсмены всегда ищут там, где лучше. Но сейчас не те времена, чтобы передвигаться в сторону недружественно настроенных к нам стран. Например, Казахстан — более предпочтительный для таких вещей, это на мой взгляд. Хотя: где родился, там и пригодился!
На самом деле это смешно: даже в лучшие времена никто и никогда не стремился выступать за Польшу. Очень интересно, что его сподвигло. Думаю, вряд ли его примут обратно, если он захочет вернуться. Но, кажется, он осознанно сделал такой выбор. Наверняка он понимает, что шаг в сторону в Польши — не самый хороший, — сказала Бажанова «Матч ТВ».
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее оставил в силе отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине.