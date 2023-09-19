Стало известно, что может помешать карьере сменившего гражданство конькобежца из России

«Для меня это стало неприятной неожиданностью. Он лидер нашей сборной, мы возлагали на него большие надежды, но он решил, что международный уровень спортивных мероприятий важнее всего остального в его жизни.



Отсутствие международных стартов два года? Думаю, это серьезное препятствие к продолжению спортивной карьеры на высоком уровне. Карантин — серьезная вещь для него. Считаю, что с его стороны было необдуманное и неразумное решение», — сказал Терентьев.