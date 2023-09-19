Журова высказалась о переходе российского конькобежца-чемпиона в Польшу
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о переходе чемпиона России Владимира Семируннего в сборную Польши. Ее слова приводит «Матч ТВ».
«У нас вообще никто не переходил из федерации. Удивлена, что в этом виде кто то куда то хочет переходить. Возможно, он ушел из за польского тренера, который долгое время работал в России», — заявила Журова.
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