Чепиков ответил можно ли сделать из соревнований по лыжным гонкам и биатлону шоу

Двукратный чемпион Олимпийских игр Сергей Чепиков в эфире «Матч ТВ» заявил, что уровень популярности лыжных гонок и биатлона возможно поднять до уровня фигурного катания, но для этого нужно дополнительно мотивировать спортсменов.

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Российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.

— Как вам Игры БРИКС только в зимнем варианте?

— У нас же проходят сейчас зимние Игры Содружества, биатлонисты проводят. Плюс всероссийские кубки. Ясно, что масштаб не тот. Но мы должны понимать, что сейчас такое время. Мы в меньшей степени терпим, чем ребята на передовой. Надо принимать все как есть, не смириться, но принимать. Не длятся такие периоды по 10–15 лет. Надо и позитивно смотреть на вещи.

— Возможно ли сделать лыжи и биатлон большим шоу, как это есть у фигуристов, например?