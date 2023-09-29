Чепиков ответил можно ли сделать из соревнований по лыжным гонкам и биатлону шоу

Сергей Чепиков ответил на вопрос, можно ли сделать из соревнований по лыжным гонкам и биатлону большое шоу
Двукратный чемпион Олимпийских игр Сергей Чепиков в эфире «Матч ТВ» заявил, что уровень популярности лыжных гонок и биатлона возможно поднять до уровня фигурного катания, но для этого нужно дополнительно мотивировать спортсменов.
Российские биатлонисты и лыжники отстранены от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.
— Как вам Игры БРИКС только в зимнем варианте?
— У нас же проходят сейчас зимние Игры Содружества, биатлонисты проводят. Плюс всероссийские кубки. Ясно, что масштаб не тот. Но мы должны понимать, что сейчас такое время. Мы в меньшей степени терпим, чем ребята на передовой. Надо принимать все как есть, не смириться, но принимать. Не длятся такие периоды по 10–15 лет. Надо и позитивно смотреть на вещи.
— Возможно ли сделать лыжи и биатлон большим шоу, как это есть у фигуристов, например?
— Считаю, что возможно. Нужно мотивировать спортсменов дополнительно. Сейчас хорошие премиальные, например, на Кубке России. Меньше, чем на Кубке мира, зато денежное вознаграждение получает большее число спортсменов. Интересно посмотреть на соревнования между лыжниками и биатлонистами. Если Елена Валерьевна Вяльбе не будет против. Биатлон можно адаптировать и к небольшим пространствам. Это перспективно, — сказал Чепиков в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».