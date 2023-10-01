На трамплинном комплексе « Русские горки» в Сочи состоялся чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили 27, 29 и 30 сентября в трёх категориях — женщины, мужчины и мужские команды.

Первый соревновательный день завершился следующим образом:

Женщины, К 95 1. Кристина Прокопьева (Свердловская область) 238,9 балла. 2. Валерия Римдёнок (Санкт-Петербург) 228,2 балла. 3. Александра Кустова (Магаданская область) 221,7 балла.

Мужчины, К 95

1. Евгений Климов (Москва/Пермский край) 253,5 балла. 2. Илья Маньков (Свердловская область) 253,4 балла. 3. Владислав Мустафин (Пермский край) 249,3 балла.

Во второй день на большом олимпийском трамплине спортсмены показали следующие результаты:

Женщины, К 125

1. Кристина Прокопьева (Свердловская область) 222,4 балла. 2. Александра Кустова (Магаданская область) 204,1 балла. 3. Лидия Яковлева (Москва) 200,9 балла.

Мужчины, К 125

1. Владислав Мустафин (Пермский край) — 260,7 балла. 2. Данил Садреев (Республика Татарстан) — 251,0 балла. 3. Евгений Климов (Москва/Пермский край) — 250,8 балла.

На третий день чемпионата выступали мужские команды и показали такие результаты: