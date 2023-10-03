Греция передала Олимпийский огонь организаторам зимних юношеских Олимпийских игр

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась во вторник на историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос" в Афинах, где в 1896 году прошла первая современная Олимпиада. Был исполнен олимпийский гимн и поднят олимпийский флаг, а затем прозвучали национальные гимны Южной Кореи и Греции и были подняты их национальные флаги. Греческая актриса, одетая в античную тунику и сандалии и исполняющая роль верховной жрицы, зажгла с помощью параболического зеркала, фокусирующего лучи Солнца, олимпийский факел, который был передан после прошедшей по стадиону небольшой эстафеты олимпийского огня президенту Организационного комитета зимних юношеских Олимпийских игр в Южной Корее Чин Чжон О.