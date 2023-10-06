Саппоро отзовет заявку на проведение Олимпиады‑2030 — СМИ
Власти японского города Саппоро решили отказаться от заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечается, такое решение принято на фоне коррупционных скандалов вокруг летней Олимпиады в Токио, что повлияло на общественное мнение по поводу Игр.
В пятницу мэр Саппоро Кацухиро Акимото не подтвердил эту информацию, заявив, что 11 октября он встретится с президентом Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой в Токио, чтобы «поговорить о том, как следует действовать».
По данным СМИ, поддержка идеи организации Олимпийских игр в Японии снизилась.
Саппоро, который принимал зимние Игры в 1972 году, может побороться за право проведения Олимпиады 2034 года.
Ранее о намерении подать заявку на Олимпиаду 2030 заявляли Швеция и канадский Ванкувер.