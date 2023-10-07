Кулижников оценил призовые фразой «футболист за такие деньги в туалет не пойдет»

Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников высказался о призовых на внутренних турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Спортсмен заявил, что получает очень мало по сравнению с тем, что мог зарабатывать на международной арене.

«Футболисты бы посмеялись и сказали, что даже в туалет не пойдут за эти деньги», — описал он свое отношение к финансам этой фразой.

Кулижников добавил, что деньги его не мотивируют, так как он просто хочет выступать.

Конькобежец — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье. На его счету также пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях.