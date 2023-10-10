Конькобежец Арефьев: «Смирился с мыслью, что на мировую арену уже не выйду никогда»

«В этом сезоне уже смирился с мыслью, что на мировую арену уже не выйду никогда. Если бы еще в прошлом сезоне в голову была загружена мысль «твоя международная карьера закончена», мне было бы проще ориентироваться в ситуации.



Сейчас даже не слежу за этими историями «допустят или не допустят». Так проще», – сказал российский конькобежец.