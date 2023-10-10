Конькобежец Арефьев: «Смирился с мыслью, что на мировую арену уже не выйду никогда»

Конькобежец Арефьев: «В этом сезоне уже смирился с мыслью, что на мировую арену уже не выйду никогда»
Конькобежец Артем Арефьев заявил, что смирился с мыслью о недопуске к турнирам.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.
«В этом сезоне уже смирился с мыслью, что на мировую арену уже не выйду никогда. Если бы еще в прошлом сезоне в голову была загружена мысль «твоя международная карьера закончена», мне было бы проще ориентироваться в ситуации.
Сейчас даже не слежу за этими историями «допустят или не допустят». Так проще», – сказал российский конькобежец.
Арефьеву 22 года. Он выступал на Олимпийских играх-2022 в Пекине, где занял седьмое место на дистанции 500 м.
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Конькобежец Арефьев: «В этом сезоне уже смирился с мыслью, что на мировую арену уже не выйду никогда»