ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования

«В эти выходные прошел совет ISU, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.



К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке», – сказал Гуляев.