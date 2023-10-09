ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования
ISU не обсуждал вопрос допуска россиян на заседании в Лозанне.
Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«В эти выходные прошел совет ISU, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке», – сказал Гуляев.
Глава РПЛ Алаев: «Клубы оплачивают все расходы на судей, их гонорары, они заслуживают пообщаться с Мажичем. Он выбрал другой формат взаимоотношений, это его право»
Ландо Норрис: «В Катаре мы нашли предел возможностей пилотов. Некоторые оказались в больнице, кто-то терял сознание. Это печально»
Глушаков об Абаскале: «До зимы «Спартаку» нужно оставить все как есть, нет смысла что-то менять. Тренер амбициозный и ничего не боится, идет ротация»