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ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования

ISU не обсуждал вопрос допуска россиян на заседании в Лозанне.

ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования
© РИА Новости

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«В эти выходные прошел совет ISU, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке», – сказал Гуляев.

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