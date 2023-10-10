Названа причина продления санкций против российских спортсменов

Во-первых, идет суд у [Камилы] Валиевой. Отстранение может быть неким сигналом для арбитров. Во-вторых, они боятся конкуренции. Наши внутренние чемпионаты гораздо зрелищнее, техничнее и гораздо сложнее, чем нынешние чемпионаты мира и другие турниры. Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех, — объяснил Свищев.